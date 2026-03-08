Tekirdağ'da tükürük kavgası. Birbirlerine uçan tekmeyle saldırdılar
08.03.2026 14:41
Son Güncelleme: 08.03.2026 15:09
Uçan tekmelerin havada uçuştuğu olayda yaşlı adam yaralandı.
Tekirdağ'da yolda yürüyen yaşlı bir adam ile üç kişi arasında iddiaya göre omuz atma nedeniyle çıkan tartışma tükürük sonrası kavgaya dönüştü.
Tekirdağ'da yolda yürüyen A.T. isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir nedenle üç kişiyle tartıştı.
TÜKÜRÜK KIZDIRDI, BİRBİRLERİNE UÇAN TEKMEYLE SALDIRDILAR
İddialara göre zanlılardan birinin yaşlı adama doğru tükürmesi üzerine kavga çıktı. A.T. ile karşı taraftaki bir çocuk birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı.
YAŞLI ADAM YARALANDI
Çıkan kavgada kaşına gelen kaya parçasıyla yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bir görgü tanığı ise yaşananları şu sözlerle anlattı:
“Biz yoldan geçerken kavgayı gördük. Ben de insanlık için kavgayı ayırdım. Yaşlı amcamızdan duyduğuma göre omuz atmadan dolayı birbirlerine laf atmışlar. Daha sonra kavga çıkmış.”
