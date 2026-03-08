Tekirdağ'da tükürük kavgası. Birbirlerine uçan tekmeyle saldırdılar

Tekirdağ'da yolda yürüyen A.T. isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir nedenle üç kişiyle tartıştı.

TÜKÜRÜK KIZDIRDI, BİRBİRLERİNE UÇAN TEKMEYLE SALDIRDILAR

İddialara göre zanlılardan birinin yaşlı adama doğru tükürmesi üzerine kavga çıktı. A.T. ile karşı taraftaki bir çocuk birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı.

YAŞLI ADAM YARALANDI

Çıkan kavgada kaşına gelen kaya parçasıyla yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir görgü tanığı ise yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Biz yoldan geçerken kavgayı gördük. Ben de insanlık için kavgayı ayırdım. Yaşlı amcamızdan duyduğuma göre omuz atmadan dolayı birbirlerine laf atmışlar. Daha sonra kavga çıkmış.”