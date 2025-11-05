Uyuşturucu operasyonunda tutuklama
05.11.2025 15:11
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 11 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda 1 kilo 87 gram sentetik uyuşturucu, 17 bin 638 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
