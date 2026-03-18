Yağ fabrikasında patlama. 1 işçi öldü
18.03.2026 17:32
Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlamada 1 işçi öldü.
Tekirdağ'da bir yağ fabrikasında buhar kazanı patladı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ üretimi yapan bir fabrikadaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada fabrikada çalışan işçi Cumhur Önbay (48) hayatını kaybetti.
Ölen işçinin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
