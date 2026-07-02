Zehirli olduğu biliniyor. Tekirdağ sahilinde görüldü

Temas halinde ciltte yanma ile tahrişe neden olabilen türün, zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi.

Bu nedenle denize giren vatandaşların denizanalarına dokunmamaları ve temas halinde gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye ediliyor.

Tekirdağ sahilinde görüntülenen kahverengi pusula denizanalarının zehirli türler arasında yer aldığı, temas edilmesi halinde ciltte yanma, kızarıklık ve tahrişe yol açabileceği biliniyor.

Uzmanlar, bu türün belirli dönemlerde su sıcaklığı ve denizdeki akıntıların etkisiyle kıyıya yaklaşabildiğini belirtiyor.

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