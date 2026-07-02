Zehirli olduğu biliniyor. Tekirdağ sahilinde görüldü
02.07.2026 15:35
Zehirli denizanaları, kıyıya yakın bölgelerde gözlemlendi.
Tekirdağ sahilinde, halk arasında pusula denizanası olarak bilinen kahverengi zehirli denizanaları görüntülendi.
Marmara Denizi'nin kıyıya yakın kesimlerinde görülen denizanaları, deniz yüzeyinde görüldü.
Uzmanlar, bu türün belirli dönemlerde su sıcaklığı ve denizdeki akıntıların etkisiyle kıyıya yaklaşabildiğini belirtiyor.
ZEHİRLİ TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR
Tekirdağ sahilinde görüntülenen kahverengi pusula denizanalarının zehirli türler arasında yer aldığı, temas edilmesi halinde ciltte yanma, kızarıklık ve tahrişe yol açabileceği biliniyor.
Bu nedenle denize giren vatandaşların denizanalarına dokunmamaları ve temas halinde gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye ediliyor.
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