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Zehirli olduğu biliniyor. Tekirdağ sahilinde görüldü

02.07.2026 15:35

Zehirli olduğu biliniyor. Tekirdağ sahilinde görüldü
IHA

Zehirli denizanaları, kıyıya yakın bölgelerde gözlemlendi.

İHA
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Tekirdağ sahilinde, halk arasında pusula denizanası olarak bilinen kahverengi zehirli denizanaları görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde deniz yüzeyine yakın şekilde hareket eden kahverengi denizanaları, kıyı boyunca farklı noktalarda görüldü. 

 

Temas halinde ciltte yanma ile tahrişe neden olabilen türün, zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi.

IHA

Marmara Denizi'nin kıyıya yakın kesimlerinde görülen denizanaları, deniz yüzeyinde görüldü.

Uzmanlar, bu türün belirli dönemlerde su sıcaklığı ve denizdeki akıntıların etkisiyle kıyıya yaklaşabildiğini belirtiyor.

 

ZEHİRLİ TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

 

Tekirdağ sahilinde görüntülenen kahverengi pusula denizanalarının zehirli türler arasında yer aldığı, temas edilmesi halinde ciltte yanma, kızarıklık ve tahrişe yol açabileceği biliniyor.

 

Bu nedenle denize giren vatandaşların denizanalarına dokunmamaları ve temas halinde gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye ediliyor.

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