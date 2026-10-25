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Tekirdağ'da 2 araca çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı. 1 yaralı

25.10.2026 16:36

Tekirdağ'da 2 araca çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı. 1 yaralı
DHA

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1'i park halindeki 2 araca çarpan sürücü, otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halinde olan kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, otomobiliyle, M.K.İ. yönetimindeki 34 NMH 069 plakalı otomobile, ardından park halindeki başka bir araca çarptı. 

 

Kazada çarpmanın etkisiyle sürücüsü M.K.İ.’nin kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. M.K.İ. yaralandı. 

 

Diğer sürücü ise otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı. 

 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K.İ., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

 

Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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