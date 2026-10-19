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Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü. Balıkçılar yeniden denize açıldı

19.10.2026 16:18

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü. Balıkçılar yeniden denize açıldı
Anadolu Ajansı

Sahiline demirleyen şilep ve tankerler hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

AA
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Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ’da etkisini yitiren lodosun ardından deniz ulaşımında normale dönüş başladı. 

 

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

 

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldı.

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