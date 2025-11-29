Tekirdağ'da otomobil ile pikap çarpıştı, 3 kişi yaralandı

29.11.2025 16:18

Tekirdağ'da otomobil ile pikap çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

AA

Tekirdağ'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

 Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

 

K.A. idaresindeki otomobil, Narin Caddesi'nde, S.Ş'nin kullandığı plakalı pikapla çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine vurdu.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada, otomobil sürücüsü K.A. ile pikaptaki K.Ş. ve D.Ş. yaralandı.

 

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.