Tekirdağ'da tanker ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
28.11.2025 14:12
Anadolu Ajansı
AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da N.K. idaresindeki otomobil ile S.A.T'nin kullandığı tanker Ahimehmet Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ve eşi A.K. yaralandı.
Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalelere rağmen yaralılardan A.K. kurtarılamadı.
Tanker sürücüsü S.A.T. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.