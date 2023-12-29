Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Çorlu, Kapaklı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

Aramalarda, 23 gram esrar, 2 gram sentetik uyarıcı, 2 gram eroin, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Operasyonlarda, İ.K, B.Ş, D.İ, E.T, S.T, İ.E, A.D.K, ve İ.K. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

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