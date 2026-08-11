Telefonla konuşan kişiyi ''Sizin için suya atıyorum'' diye bağırarak Porsuk Çayı’na itti
11.08.2026 03:26
Porsuk Çayı.
Eskişehir’de Porsuk Çayı kıyısında telefonla konuşan 41 yaşındaki Okan K.’yi, çevredekilere “Sizin için suya atıyorum” dedikten sonra çaya ittiği belirtilen Murat Kocabaş tutuklandı.
Olay, dün Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak’ta meydana geldi.
Çevredeki bir otoparkta görevli Murat Kocabaş, Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K.’ye arkadan yaklaştı. Kocabaş, çevredekilere “Sizin için suya atıyorum” diye seslendikten sonra Okan K.’yi çaya itti.
Suda çırpınan Okan K., çevrede bulunanların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Yarı baygın halde kurtarılan Okan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Murat Kocabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kocabaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.