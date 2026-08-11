Telefonla konuşan kişiyi ''Sizin için suya atıyorum'' diye bağırarak Porsuk Çayı’na itti

Olay, dün Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak’ta meydana geldi.

Çevredeki bir otoparkta görevli Murat Kocabaş, Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K.’ye arkadan yaklaştı. Kocabaş, çevredekilere “Sizin için suya atıyorum” diye seslendikten sonra Okan K.’yi çaya itti.

Suda çırpınan Okan K., çevrede bulunanların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Yarı baygın halde kurtarılan Okan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Murat Kocabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kocabaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.