11.02.2026 10:06

"Telefonumun ekranına baktın" deyip sokak ortasında dövmeye başladı
Hatay'da kargo dağıtıcısı ile vatandaş arasında "Telefonumun ekranına baktın" kavgası çıktı.

İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi boks ringine dönüştü. 

 

Kargo görevlisi ile vatandaş arasında yaşanan “Telefonumun ekranına baktın" tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

 

Taraflar arasındaki yumruklu kavga, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın sonlandırıldığı öğrenildi.

