TEM Otoyolu'nda kaza

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa Akşemsettin viyadüğü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce aldıkları lüks araç ile memleketleri olan Bartın'a gitmek için yola çıkan çift trafik yoğunluğunu fark ederek hızlarını düşürdü.

İddiaya göre, o esnada aynı yönde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lüks araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan lüks araç yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sonrası araçta bulunan çift çevredeki diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılırken, ikisi de ters dönen araçtan burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazaya karışan diğer araç ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara istikametinde yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen çekici ile kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Öte yandan, kazadan burunları bile kanamadan kurtulan çiftin aracı yaklaşık 2 ay önce aldıkları ve memleketleri olan Bartın'a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.