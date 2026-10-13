Temel kazısı sırasında bitişikteki lokanta çöktü
13.10.2026 14:32
Olayla ilgili incelemer sürüyor.
Van'ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı sırasında bitişiğindeki lokantanın bir bölümü çöktü. Çökme anı bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. Caddede iş makineleriyle yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte faaliyet gösteren lokantanın bazı bölümleri çöktü.
Çökme nedeniyle iş yerindeki çeşitli eşyalar ve yapı malzemeleri enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası yeni bir çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı.
İş yerinde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Kazı çalışmalarını izleyen çevredeki esnaf ve vatandaşlar, çökme anında büyük panik yaşadı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, lokantanın çökmesiyle yükselen toz bulutu ve çevredekilerin hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.