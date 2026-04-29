Kocaeli 'de temel kazısında toprak kaydı, beş katlı apartman tahliye edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayıroca ilçesinde bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Temel kazısı çalışmalarının sona ermesinin ardından beş katlı apartmandan gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese polis, zabıta, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın altındaki toprak kütlesinin bir kısmının kaydığı belirlendi.

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine apartman dairelerindeki 14 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz akışı kesildi.

Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından apartman mühürlendi.