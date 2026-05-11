Ters şeritten giden sürücüye 90 bin lira ceza

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı geçişinde ters istikamette seyreden otomobil , jandarma ekiplerince tespit edildi.

Yapılan inceleme neticesinde sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, 90 bin lira cezai işlem uygulandı. Araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.