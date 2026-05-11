Ters şeritten giden sürücüye 90 bin lira ceza
11.05.2026 23:16
IHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters istikamette seyreden otomobil sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı geçişinde ters istikamette seyreden otomobil, jandarma ekiplerince tespit edildi.
Yapılan inceleme neticesinde sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, 90 bin lira cezai işlem uygulandı. Araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.