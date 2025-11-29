TIR ile çarpışan aracın sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti
29.11.2025 13:24
DHA
Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü Zihni Başkan (64) ile yanındaki eşi Saadet Başkan (64), hayatını kaybetti.
Kaza, Akhisar ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Zihni Başkan'ın kullandığı 35 AIL 903 plakalı otomobil, N.O. (48) yönetimindeki 35 BZN 389 plakalı TIR'ın dorsesine yandan çarptı. Dorsenin altına giren otomobildeki Zihni Başkan ile yanındaki eşi Saadet Başkan'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın sürücüsü N.O. gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.