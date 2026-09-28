Tır otomobile arkadan çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir ’de tırın arkadan çarptığı otomobilde bulunan 2 kadın hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka kısmı tamamen parçalandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunda Beylikova sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle bir tır, önünde seyreden Tofaş marka otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 2 kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada arka kısmı tamamen parçalanan otomobilde sıkışan cenazelerin çıkarılması için savcının beklendiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.