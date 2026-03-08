TIR otomobile çarptı, bir kişi hayatını kaybetti
08.03.2026 16:06
Son Güncelleme: 08.03.2026 16:08
Niğde'de TIR'ın çarpması sonucunda yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada; otomobil sürücüsü Mehmet K. (64) olay yerinde hayatını kaybederken tır sürücüsü Mehmet S.(40) ise yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun hayati tehlike oluşturmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası trafik çift yönlü olarak kontrollü şekilde devam ederken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.