TIR'da 57 kilogram esrar ele geçirildi

Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 466 bin 625 euro olduğu tespit edildi.

Çek Cumhuriyeti'nden yola çıkıp Türkiye'ye gelmek üzere olan Türk plakalı bir TIR'da yapılan aramalarda 57 kilo 40 gram esrar bulundu.