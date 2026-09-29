TIR'da 57 kilogram esrar ele geçirildi
29.09.2026 09:43
Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 466 bin 625 euro olduğu tespit edildi.
Çek Cumhuriyeti'nden yola çıkıp Türkiye'ye gelmek üzere olan Türk plakalı bir TIR'da yapılan aramalarda 57 kilo 40 gram esrar bulundu.
Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye otomobil parçaları ve çelik ürünleri taşıyan Türk plakalı bir TIR, Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı gümrük ekiplerinin risk analizi sonucu detaylı kontrole alındı.
Gümrük memurlarının yaptığı incelemede, aracın yük bölümünde olağandışı yoğunluklar tespit edildi. Beyan edilen malların bulunduğu kutuların fiziksel kontrolü sırasında, içerisinde kuru yeşil ot bulunan 53 şeffaf poşet içine preslenmiş polietilen paket bulundu.
Yapılan saha incelemesinde paketlerin esrar içerdiği belirlenirken, uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 57 kilo 40 gram olduğu tespit edildi. Ele geçirilen esrarın adli sistemin ihtiyaçları doğrultusunda 466 bin 625 euro değerinde olduğu açıklandı.
Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde, soruşturmayı yürüten gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı.