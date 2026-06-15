TIR'la çarpışan araç devrildi. 1 ölü, 2 yaralı

H.T'nin kullandığı 06 EZL 540 plakalı SUV tipi araç, Kapıkule-Edirne kara yolu Eskikadın köyü kavşağında geri dönüş yapan M.Ç. idaresindeki 41 AFK 557 plakalı TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık , itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.U, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.