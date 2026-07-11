Tekerlekli sandalyesiyle evden çıktı, sulama kanalında ölü bulundu
11.07.2026 12:05
71 yaşındaki adam hayatını kaybetti.,
Tokat'ta tekerlekli sandalyesiyle evden ayrılan bedensel engelli 71 yaşındaki Mehmet Cıda, yol kenarındaki sulama kanalında ölü bulundu.
Tokat’ın Niksar ilçesinde, sabah namazı sonrası ‘Biraz dolaşmak istiyorum’ diyerek tekerlekli sandalyesiyle evden çıkan bedensel engelli Mehmet Cıda (71), yol kenarındaki sulama kanalında ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Cıda, sabah namazını kıldıktan sonra saat 04.30 sıralarında eşine ‘Biraz dolaşmak istiyorum’ diyerek tekerlekli sandalyesi ile evden ayrıldı.
Cıda’nın uzun süre eve dönmemesi üzerine meraklanan eşi, çevrede arama yapmaya başladı. Yol kenarındaki sulama kanalını kontrol eden talihsiz kadın, eşini suyun içinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Mehmet Cıda'nın, yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cıda'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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