Tekerlekli sandalyesiyle evden çıktı, sulama kanalında ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Mehmet Cıda'nın, yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

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