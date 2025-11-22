Tokat'ta otomobil devrildi: İki can kaybı var

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı.

YASAL UYARI

NIKSAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NIKSAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.