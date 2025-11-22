Tokat'ta otomobil devrildi: İki can kaybı var
22.11.2025 09:29
AA
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde Nazım Can Güner idaresindeki otomobil, Şahin köyü yakınlarında sazlık alana devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Pınar Güner, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı.
