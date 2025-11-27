Tokat'ta kaçak kazı yapan üç şüpheli yakalandı

Olayla ilgili yakalanan C.Ç., E.Ç. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kazı alanında ve şüphelilerin araçlarında yapılan detaylı aramada 1 jeneratör, 1 elektrikli vinç, 1 hilti ve uçları, 1 akü, 1 yılan kamera, 2 kilogram kükürt, 5 kilogram betonamit ve çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesinde üç şüphelinin kaçak kazı yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

