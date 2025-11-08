Tokat'ta ev yangını: Görme engelli adam öldü
08.11.2025 14:12
DHA
Tokat'ın Zile ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, görme engelli İlhami Uçar yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yenidağiçi köyünde Kemal Uçar'a ait 2 katlı ahşap evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonrası yapılan incelemede; ev sahibinin oğlu görme engelli İlhami Uçar'ın (44) hayatını kaybettiği belirlendi.
Uçar'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
