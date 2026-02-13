100 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı
13.02.2026 15:25
Olayla ilgil soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.
Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ile Dokuzçam köyü arasındaki bölgede bir otomobil olduğunu ancak içinde kimsenin bulunmadığını fark etti.
Bölgede araştırma yapan ekipler, aracın olduğu yerin yanındaki yaklaşık 100 metrelik uçurumun dibinde bir kişinin bulunduğunu belirledi.
Yapılan incelemede, Murat Ş. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Murat Ş'den en son 4 gün önce haber alındığı öğrenildi.
Murat Ş'nin, aracından indikten sonra dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandığı değerlendiriliyor.
