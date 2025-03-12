6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi

Rüzgar Salih Sayar'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Ali Paşa Camii'ne getirildi.



Burada kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuk, Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze namazına Sayar'ın ailesi, yakınları ile İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.



Baba Sinan Sayar'ın İl Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı, Rüzgar Salih'in ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.



Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde, dün 4 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6. kattaki evlerinin mutfak penceresinden beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

