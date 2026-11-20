Okur, Tokat yağlısının kentte kahvaltılarda sıkça tüketildiğini ve şehir dışından gelenlerin de bu lezzeti tercih ettiğini belirtti. Yeni ustaların az yetiştiğine dikkat çeken Okur, asırlık geleneğin geleceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar ise Tokat yağlısının kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ve her sabah Tokat yağlısı yediklerini belirtti.