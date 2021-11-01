Araçtaki yangın söndürme tüpünün içine saklanan uyuşturucu bulundu

Haberler - Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 17:24
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı,
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki yangın söndürme tüpünün içinde 235,15 gram bonzai ve 201 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.
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