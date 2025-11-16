Bahçesine giren tilkileri elleriyle besledi

Zile ilçesine bağlı Fırtıman köyünde yaşayan Aşur Koçak bağ evindeyken 2 tilkinin bahçesine girdiğini fark etti. Koçak, bahçede dolaşan tilkilere et ve ekmek verdi.

