Bahçesine giren tilkileri elleriyle besledi
16.11.2025 15:51
DHA
Tokat'ın Zile ilçesinde emekli Aşur Koçak’ın bağ evine gelen 2 tilkiyi elleriyle beslediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Zile ilçesine bağlı Fırtıman köyünde yaşayan Aşur Koçak bağ evindeyken 2 tilkinin bahçesine girdiğini fark etti. Koçak, bahçede dolaşan tilkilere et ve ekmek verdi.
Tilkilerden birinin masaya çıkıp ekmek yediği anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Tilkiler bir süre sonra bahçeden çıkıp ormana girerek gözden kayboldu.
