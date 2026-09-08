Ev alma meselesi akrabaları karşı karşıya getirdi: 1 yaralı

Tokat ’ta ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen akrabaların kavgasında 1 kişi silahla bacağından yaralandı.

Olay, Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında ev alma meselesi nedeniyle husumet bulunan Ü.A. ile akrabası A.B. caddede karşılaştı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ü.A., iddiaya göre yanındaki silahla A.B.’ye ateş etti.

Bacağından yaralanan A.B. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.