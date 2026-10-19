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Hastane otoparkındaki otomobil alev aldı

19.10.2026 12:26

Hastane otoparkındaki otomobil alev aldı
DHA

Yangın anı, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi otoparkında park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi, yanındaki iki araçta da ısı nedeniyle hasar oluştu.

Olay, saat 10.00 sıralarında TOGÜ Hastanesi otoparkında meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

 

Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Araçtan yükselen yoğun siyah duman çevreyi kapladı. 

 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önledi. 

 

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan iki araç da yüksek ısıdan zarar gördü.

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