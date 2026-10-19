Hastane otoparkındaki otomobil alev aldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi otoparkında park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi, yanındaki iki araçta da ısı nedeniyle hasar oluştu.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan iki araç da yüksek ısıdan zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önledi.

Olay, saat 10.00 sıralarında TOGÜ Hastanesi otoparkında meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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