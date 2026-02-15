Kayıp kadını dalgıçlar dere yatağında buldu

Tokat'ta Akbelen köyünde yaşayan 62 yaşındaki Kezban Genç'ten haber alınamıyordu. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD’dan 14 personel, 3’ü dalgıç olmak üzere ekipler, 1 dron ve 4 araç katıldı. Jandarma ekipleri ise 150 personel ve 12 araçla çalışmalara destek verdi.

Ekipler bölgede yoğun şekilde aramalar yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda AFAD dalgıçları, sabah saatlerinde dere yatağında Genç'in cesedini buldu. Genç’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.