Komşusunu kurtarmak istedi, yangının ortasında kaldı
12.04.2026 16:30
Tokat'ta iki katlı evde yangın çıktı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta bulunan S. G.'ye ait iki katlı evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları fark eden komşu M.Ö. durumu kontrol etmek evin arka kapısını kırıp içeri girerek ev sahibine yardım etmek istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine yoğun dumanın bulunduğu yapıya giren ekipler, yaptıkları aramada baygın haldeki komşu M.Ö.'ye ulaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Ö. ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
