Mayıs ayında şaşırtan görüntü. Sıcaklık düştü, aniden kar bastı

Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik ilçesinde bulunan ve yaklaşık bin 600 metre rakıma sahip Osmanlı Yaylası, mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

Beyaza bürünen yaylada açan çiçekler kar altında kalırken, yaylaya çıkan koyun sürüsü de aniden bastıran kara yakalandı.

Yaylanın geniş meraları kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, baharın habercisi olan sarı çiçeklerin üzerini kar tabakası örttü.

Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar da mayıs sonunda karla karşılaştıklarını söyleyerek, ortaya çıkan manzaranın eşsiz olduğunu ifade etti.