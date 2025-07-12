Motosiklet kanala yuvarlandı, sürücüsü hayatını kaybetti (Tokat Haberleri)
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir motosiklet kanala yuvarlandı. Motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.G. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Direkli köyü Talazan mevkisinde yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücünün cenazesi, Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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