Sağlık personeli telefonda anlattı, bir anne bebeğinin hayatını kurtardı

Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'na gelen yabancı cisim aspirasyonu ihbarı, ekiplerin profesyonelliği ve annenin soğukkanlı müdahalesiyle olumlu sonuçlandı. (*Yabancı cisim aspirasyonu: Bir yiyeceğin ya da bir cismin solunum yoluna kaçması durumu.)

Alınan bilgiye göre, nefes almakta zorlanan 1 aylık bebeği için sağlık masasıyla iletişime geçen anneyle telefon üzerinden iletişim kuran sağlık personeli ilk yardım adımlarını soğukkanlılıkla anneye aktararak bebeğin tekrar nefes almasını sağladı.

Yetkililer, olayın acil durumlarda doğru bilginin, hızlı iletişimin ve soğukkanlı yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi. Tokat 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, vatandaşların sağlıkla ilgili her çağrısına anında karşılık vermeye devam ettiklerini ifade etti ve "Sağlıkta erişim, iletişim ve doğru müdahale hayat kurtarır" mesajını paylaştı