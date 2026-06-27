Şehit polisin oğulları için sünnet töreni
27.06.2026 16:55
Şehidin adının verildiği araç sünnet düğünü için süslendi.
Tokat'ta şehit polis Mustafa Çalışgan'ın oğulları için sünnet töreni düzenlendi. Çocuklar, babalarının adını taşıyan araçla şehir turu da attı.
2 Ekim 2022 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan polis Mustafa Çalışgan’ın oğulları Alparslan ve Mehmet Alp için memleketleri Tokat'ta sünnet töreni düzenlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen törende, şehit polisin adını taşıyan emniyet aracı, şehidin çocukları töreni için özel olarak hazırlandı.
Emniyet, şehitlikten konvoyla çıktı.
KONVOY EŞLİĞİNDE ÇOCUKLARLA ŞEHİR TURU ATTILAR
Şehitlikte düzenlenen törende, şehidin çocukları Alparslan ve Mehmet Alp, anneleri Ceren Çalışgan, yakınları ve şehit polisin meslektaşları Mustafa Çalışgan’ın kabri başında dualar etti.
Şehitlik ziyaretinin ardından konvoy, kentteki bir düğün salonuna ilerledi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sünnet düğününde.
ŞEHİDİN EŞİ, BU ANLAMLI GÜN İÇİN TÜM PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ.
Törende konuşan şehit Çalışgan’ın eşi Ceren Çalışgan, organizasyonda emeği geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Çalışgan, desteklerinden dolayı herkese minnettar olduğunu ve yaşadığı duyguları kelimelerle anlatmanın zor olduğunu dile getirdi.
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