Şehit polisin oğulları için sünnet töreni

ŞEHİDİN EŞİ, BU ANLAMLI GÜN İÇİN TÜM PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ.



Törende konuşan şehit Çalışgan’ın eşi Ceren Çalışgan, organizasyonda emeği geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Çalışgan, desteklerinden dolayı herkese minnettar olduğunu ve yaşadığı duyguları kelimelerle anlatmanın zor olduğunu dile getirdi.