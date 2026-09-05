Şelaleye giren iki kardeşten acı haber

Tokat 'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney köyü Şelale mevkisinde, Uğur Karaman (17) ile kardeşi Remzi Karaman (18), serinlemek amacıyla dere içerisinde bulunan şelaleye girdi.



Yüzme bilmedikleri öğrenilen iki kardeş, bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık , itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İki kardeşin bulunması için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Uğur ve Remzi Karaman'ın cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.