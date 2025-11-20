Sürüye otomobil çarptı koyunlar telef oldu

20.11.2025 09:48

IHA

İHA

Tokat'ta otomobilin çarptığı sürüde 12 koyun telef oldu. Sürücü otomobili güçlükle durdurabildi.

Tokat-Niksar karayolu üzerinde meydana gelen kazada Ertuğrul G. idaresindeki otomobil yola kontrolsüz çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle görüş alanı kapanan sürücü güçlükle durabildi.

 

Başka bir kazaya daha sebebiyet vermemek için çabaladığını ilk hedefinin aracı güvenli bir şekilde durdurmaya çalıştığını aktardı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sürücü hayvanların telef olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

