Sürüye otomobil çarptı koyunlar telef oldu

Tokat-Niksar karayolu üzerinde meydana gelen kazada Ertuğrul G. idaresindeki otomobil yola kontrolsüz çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle görüş alanı kapanan sürücü güçlükle durabildi.

Başka bir kazaya daha sebebiyet vermemek için çabaladığını ilk hedefinin aracı güvenli bir şekilde durdurmaya çalıştığını aktardı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sürücü hayvanların telef olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.