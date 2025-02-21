TIR, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (Tokat Haberleri)

Tokat'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

TIR, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Beşir Durupınar idaresindeki 38 NA 396 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında, V.A. yönetimindeki 34 KEV 080 plakalı TIR'la çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Durupınar olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan S.T. ve Z.Ç. ise yaralandı.
Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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