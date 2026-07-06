Tıra arkadan çarpan araç hurda yığınına döndü
06.07.2026 09:48
Tıra çarpan araç hurda yığınına döndü.
Tokat’ta tıra arkadan çarpan otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Tokat'tan Turhal yönüne giden Mustafa O. idaresindeki otomobil, önündeki Emin D. (50) yönetimindeki tıra çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Mustafa O., yaşamını yitirdi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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