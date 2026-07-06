Tıra arkadan çarpan araç hurda yığınına döndü

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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