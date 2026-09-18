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Tokat merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu. 4 kişi tutuklandı

18.09.2026 16:20

Tokat merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu. 4 kişi tutuklandı
DHA

Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında 150 milyon liralık hareket tespit edildi.

DHA
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Tokat merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tokat merkezde ikamet eden Y.Ç. isimli vatandaşın bilişim sistemleri kullanılarak dolandırılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü detaylı inceleme sonucunda olayla bağlantılı 12 şüpheli, tespit edildi.

 

HESAP HAREKETLERİ 150 MİLYON TL

 

Soruşturma derinleştirilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ile şüphelilere ait kripto varlık hesapları incelemeye alındı. Yapılan analizlerde şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 150 milyon TL tutarında hesap hareketi olduğu belirlendi.

 

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 9 SIM kart ile 13 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

 

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

 

Soruşturma süresince elde edilen deliller doğrultusunda Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, 15 Eylül'de Aydın, İzmir, Mardin, Batman, Diyarbakır, Sakarya ve İstanbul olmak üzere 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 

 

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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