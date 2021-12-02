Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin kara yoluyla birbirine bağlandığı Çorum'da, Samsun-Ankara kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında yapılan denetimde, ticari araçlarına kış lastiği takılıp takılmadığı ve takılan lastiğin diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı dijital kumpas cihazıyla denetlendi.



Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin'in de katıldığı denetimde gerekli şartları taşıyan araçların sürücülerine kurallara uydukları için teşekkür edilerek, leblebi ve kurabiye ikram edildi.



Şahin, ticari araçlar için 1 Aralık - 1 Nisan arasındaki kış lastiği uygulamasının başladığını hatırlatarak, sürücülerden mutlaka kış lastiği ile yola çıkmalarını istedi.



Uygulamanın yalnızca yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olsa da bütün sürücülerin can güvenlikleri için belirtilen dönemde kış lastiği takması gerektiğini belirten Şahin, "Kar lastiği bütün araçlara uygulanmalı. Kış lastiğinin kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığını düşüyorum." dedi.



Komiser Kazım Durmaz ise kış lastiği uygulamasının 2017 yılından bu yana yürürlükle olduğunu belirterek, "Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan minibüs, ticari taksi, eşya taşıyan araçların tamamı için kış lastiği zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda kış lastiği zorunluluğu olmamasına karşın otomobil sürücülerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yedi derecenin altındaki sıcaklıkta araçların yol tutuşu zayıflamaktadır. Bugün itibarıyla da denetimlerimize başladık. Kurala uymayan sürücülere 846 lira idari para cezası uyguluyoruz." diye konuştu.



- Tokat



Tokat'ta da polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.





Tokat-Sivas kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını denetledi.



Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği, "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.



Ekipler ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarılarda bulundu.



Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

