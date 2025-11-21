Tokat'ta 5 öğrenci tavuk dürüm yedikten sonra hastaneye kaldırıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Öğrencilerin müşahede altına alındı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre 5 öğrenci okulda öğle arasında bir işletmeden tavuk döner sipariş etti.

YASAL UYARI

TOKAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TOKAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.