Tokat'ta 5 öğrenci tavuk dürüm yedikten sonra hastaneye kaldırıldı

21.11.2025 16:56

Tokat'ta 5 öğrenci tavuk dürüm yedikten sonra hastaneye kaldırıldı
IHA

İHA

Zübeyde Anadolu Lisesi'ndeki 5 öğrenci sipariş ettikleri tavuk dürümü yedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre 5 öğrenci okulda öğle arasında bir işletmeden tavuk döner sipariş etti.

 

Öğrenciler yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı ve durumların kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 

 

Öğrencilerin müşahede altına alındı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

TOKAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TOKAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.