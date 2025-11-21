Tokat'ta 5 öğrenci tavuk dürüm yedikten sonra hastaneye kaldırıldı
21.11.2025 16:56
İHA
Zübeyde Anadolu Lisesi'ndeki 5 öğrenci sipariş ettikleri tavuk dürümü yedikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre 5 öğrenci okulda öğle arasında bir işletmeden tavuk döner sipariş etti.
Öğrenciler yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı ve durumların kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Öğrencilerin müşahede altına alındı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.
