Tokat'ta aracın önünü kesip ateş açtı

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, karın bölgesinden yaralanan İ.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer iki yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

V.T.'nin tabancayla otomobile ateş açması sonucu K.G. sağ kolundan, İ.G. karın bölgesinden, diğer İ.G. ise sol dizinin altından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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