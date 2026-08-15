Tokat'ta aracın önünü kesip ateş açtı
15.08.2026 13:38
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Tokat'ta otomobile ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Olay saat 06.30 sıralarında Tokat'ta merkeze bağlı Çat beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
K.G. (58), İ.G. (24), İ.G. (19) ve İ.G. (15) otomobille seyir halindeyken, aralarında husumet bulunduğu belirtilen V.T. (46) araçlarının önüne çıktı.
V.T.'nin tabancayla otomobile ateş açması sonucu K.G. sağ kolundan, İ.G. karın bölgesinden, diğer İ.G. ise sol dizinin altından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, karın bölgesinden yaralanan İ.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer iki yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan V.T.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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