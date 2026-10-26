Tokat'ta askeri malzeme taşıyan TIR'la traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü B.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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