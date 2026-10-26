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Tokat'ta askeri malzeme taşıyan TIR'la traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

26.10.2026 12:59

Tokat'ta askeri malzeme taşıyan TIR'la traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

TIR ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

DHA
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde askeri malzeme taşıyan TIR ile traktörün çarpıştığı kazada 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Çakır köyü yönünden kavşağa giren Zülfikir Bolat (71) yönetimindeki 60 EV 501 plakalı traktör ile Erbaa'dan Niksar yönüne giden askeri malzeme yüklü 176 plakalı TIR çarpıştı.

 

Kazada traktörde bulunan Hatice Bolat (75) yaşamını yitirirken, sürücü Zülfikir Bolat ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü B.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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