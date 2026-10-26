Tokat'ta askeri malzeme taşıyan TIR'la traktör çarpıştı: 2 ölü
26.10.2026 12:59
Son Güncelleme: 26.10.2026 14:59
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde askeri malzeme taşıyan TIR ile traktörün çarpıştığı kazada traktörde bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Çakır köyü yönünden kavşağa giren Zülfikir Bolat (71) yönetimindeki 60 EV 501 plakalı traktör ile Erbaa'dan Niksar yönüne giden askeri malzeme yüklü TIR çarpıştı.
Kazada traktörde bulunan Hatice Bolat (75) yaşamını yitirirken, traktörün sürücüsü Zülfikir Bolat da kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü B.A. gözaltına alındı.
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