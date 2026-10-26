Tokat'ta askeri malzeme taşıyan TIR'la traktör çarpıştı: 2 ölü

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü B.A. gözaltına alındı.

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