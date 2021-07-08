Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 17:57
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı, Erek Mahallesi Kayalar Kum Ocağı mevkisinde otlamaya çıkarılan ineklerden biri balçığa saplandı.
Durumu fark eden hayvan sahibi Halis Tonbaş, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bacakları tamamen balçığa gömülen hayvana ip bağladı.
İş makinesi yardımıyla çekilen inek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Tokat Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tokat Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.