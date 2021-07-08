Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı (Tokat Haberleri)

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 17:57

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı, Erek Mahallesi Kayalar Kum Ocağı mevkisinde otlamaya çıkarılan ineklerden biri balçığa saplandı.

Durumu fark eden hayvan sahibi Halis Tonbaş, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bacakları tamamen balçığa gömülen hayvana ip bağladı.

İş makinesi yardımıyla çekilen inek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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