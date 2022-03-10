Tokat'ta bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Haberler - Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 13:23
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı,
Y.K. idaresindeki 60 ACJ 057 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan C.D, M.D. ve C.D yaralandı.
Yaralılar, Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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