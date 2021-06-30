Tokat'ta bir çoban arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 11:39
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı,
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyünde dağlık alanda hayvan otlatan Yunus Erağca'nın (25) yerde hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erağca'nın tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesedin yanında av tüfeğini bulan jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
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